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2017 yılında yapılan hizmetler değerlendirildi

Acıgöl belediyesinin 2017 yılında yapmış olduğu hizmet ve çalışmalar ile ilgili Belediye hizmet binası toplantı salonunda parti teşkilatının ana kademe

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:59
2017 yılında yapılan hizmetler değerlendirildi
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Acıgöl belediyesinin 2017 yılında yapmış olduğu hizmet ve çalışmalar ile ilgili Belediye hizmet binası toplantı salonunda parti teşkilatının ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları yönetimleri, Mahalle Temsilcileri ve Belediye Meclis üyelerinin katılımları ile bir yıllık Belediye Hizmetleri ve Çalışmaları hakkında değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Belediyenin yapmış olduğu hizmetler sinevizyon eşliğinde Belediye Başkanı Ercan Ertaş tarafından toplantıya katılan katılımcılara anlatıldı.

Toplantı sonunda yapılan hizmetler ve çalışmalar ile yapılacak hizmetler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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