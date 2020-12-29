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2000 Evler Pazarı Perşembe kurulacak

Nevşehir İl Merkezinde, 2000 Evler mahallesinde her hafta Cuma günleri kurulan Pazar yeri bu haftaki 4 günlük kısıtlama nedeniyle Perşembe günü kurulacak.

Nevşehir 29.12.2020, 13:45
2000 Evler Pazarı Perşembe kurulacak
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NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, "Yılbaşı nedeniyle bu hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu nedenle Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı ile yaptığımız istişareler sonucunda pazarımızın bu haftaya özel olarak Perşembe günü kurulmasına karar verildi. Pazar yerimizde salgın nedeniyle yine yoğun tedbirler alınacak. Vatandaşlarımızın ve Pazarcı esnafımızın mağdur olmaması aşamasında, her zaman Pazarcı esnafımızın yanında olan Nevşehir Belediye Başkanımıza bizlere yönelik gösterdiği yakınlıktan, destekten dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.  

Bu arada Avanos ilçe Pazarı Çarşamba günü, Derinkuyu ilçe pazarı ise Perşembe günü kurulacak 

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