2000 Evler pazarı Perşembe günü açık

NEVŞEHİR(MHA) Ancak tam kapanma sürecinin öncesindeki güne denk gelen 29 Nisan 2021 Perşembe günü Nevşehir merkez 2000 Evler Pazaryeri Sabah 08.00 dan, 18.00'a kadar Nevşehir halkına hizmet verecek.

Konuyla igilili açıklamada bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde il merkezi ve ilçe pazarlarının kapalı bulunacağını, isteyen vatandaşların tam kapanma sürecinin başlayacağı 29 Nisan 2021 Perşembe günü 18.00'e kadar sebze- meyve ve diğer ihtiyaçlarını 2000 Evler semt pazarından karşılayabileceklerini belirtti.