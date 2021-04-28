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2000 Evler pazarı Perşembe günü açık
Nevşehir'de, Türkiye genelinde olduğu gibi 29 Nisan akşamı Saat 19.00 dan itibaren uygulanacak olan tam kapanma nedeniyle il genelindeki tüm pazarlar bu süre içerisinde kapalı olacak.
Nevşehir 28.04.2021, 14:55
Konuyla igilili açıklamada bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde il merkezi ve ilçe pazarlarının kapalı bulunacağını, isteyen vatandaşların tam kapanma sürecinin başlayacağı 29 Nisan 2021 Perşembe günü 18.00'e kadar sebze- meyve ve diğer ihtiyaçlarını 2000 Evler semt pazarından karşılayabileceklerini belirtti.