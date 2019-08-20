2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından Alanya 3.Asliye Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan B.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.