Nevşehir’de ’uyuşturucu kullanmak, uyarıcı madde kabul etmek ve alkollü araç kullanmak’ suçundan hakkında 2 yıl 4 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamları tarafından, ’kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve alkollü araç kullanmak’ suçlarından hakkında 2 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A.; polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.