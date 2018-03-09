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2 milyar yıllık fosil Nevşehir’de sergileniyor

Nevşehir’de Nissara AVM'de ‘Paleontoloji Bilimi Geçmişin İzleri Sergisi’ kapsamında milyonlarca yıl öncesine dayanan hayvan fosilleri sergileniyor.

09 Mart 2018 Cuma 10:40
2 milyar yıllık fosil Nevşehir’de sergileniyor
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Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu fosil sergisi ziyaretçilere kapısını açtı. Bir zamanlar canlıydılar, geçmişin hikayesini anlatmak için sizlerle buluştular sloganıyla yola çıkan sergide ziyaretçiler milyonlarca hatta milyarlarca yıl öncesine dayanan hayvan fosillerini inceleme fırsatı bulmuş olacak. Sergide en dikkat çeken fosil ise 2 milyar yıl öncesine dayanan mercan fosili ile birlikte 350 milyon yıl öncesine dayana trilobit fosili olması dikkatlerden kaçmadı. 

Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan, sergide 16 ayrı fosilin yer aldığını ve 11 Mart tarihine kadar ziyaretçilerin sergiyi gezebileceklerini söyledi. Ozhan, “Bu sergiyi Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği ile birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz bir çalışmayla açtık. Çalışmada 16 ayrı fosilimiz var. Bu fosiller 350 milyon yol ile 600 milyon yıl arasında değişen yaşlara sahipler. Nevşehir’de ilk defa böyle bir etkinlik yapılıyor. 8 Mart tarihinde başlayan bu sergimiz 11 Mart tarihine kadar devam edecek” dedi. 


Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği görevlisi Özlem Doğan ise açıklamasında sergide en çok 2 milyar öncesine ait olan mercan fosilinin dikkat çektiğini ifade etti. Doğan, “Burada dünyanın milyonlarca yıl öncesine dayanan bütün canlıları kapsayan taşlaşmış kalıntılarını görecekler. Bazı fosiller milyonlarca yıl bazıları da milyarlarca yıl zaman öncesine dayanan fosillerle karşılaşacaklar. Sergimizde en eski fosil mercan fosili ve trilobit fosili en eski canlı fosillerimizdir. Bütün fosillerimiz gerçekti. Sergimizi ziyaret edenlere fosillerin nasıl oluştuğunu ve nasıl korunduğu konusunda bilgiler veriyoruz” şeklinde konuştu. 
Nissara AVM’de 8 Mart tarihinde başlayan sergiyi ziyaretçiler 11 Mart tarihine kadar gezebilecek. 

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