Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından hafta sonunda play off müsabakaları oynanacak.1.Amatör Ligde 2017-2018 futbol sezonunun normal sezonunu tamamlanmasının ardından A ve B grubunda ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşme sonrasında play off müsabakalarında karşı karşıya gelecek. 10 Mart Cumartesi günü merkez 2 nolu çim futbol sahasında Kapadokya Nevşehirspor ile Kapadokya Göremespor, Acıgöl çim futbol sahasında ise saat 15.00’te Acıgölspor ile Suvermez Kalespor karşılaşacak. 11 Mart Pazar günü ise saat 11.30’da merkez 3 nolu çim futbol sahasında Telekomspor ile Çat Gençlikspor karşılaşacakken, Gülşehir çim futbol sahasında ise saat 14.00’te Gülşehir Belediyespor ile Derinkuyugücü takımları karşılaşacak.
1.Amatör Ligde play off ilk maçları hafta sonunda oynanacak
Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından hafta sonunda play off müsabakaları oynanacak.1.Amatör Ligde 2017-2018 futbol sezonunun normal sezonunu tamamlanmasının ardından A ve B grubunda ilk dört sırayı alan takımlar çapraz...
09 Mart 2018 Cuma 15:07