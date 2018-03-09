1.Amatör Ligde play off ilk maçları hafta sonunda oynanacak

Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından hafta sonunda play off müsabakaları oynanacak.

1.Amatör Ligde 2017-2018 futbol sezonunun normal sezonunu tamamlanmasının ardından A ve B grubunda ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşme sonrasında play off müsabakalarında karşı karşıya gelecek. 10 Mart Cumartesi günü merkez 2 nolu çim futbol sahasında Kapadokya Nevşehirspor ile Kapadokya Göremespor, Acıgöl çim futbol sahasında ise saat 15.00’te Acıgölspor ile Suvermez Kalespor karşılaşacak. 11 Mart Pazar günü ise saat 11.30’da merkez 3 nolu çim futbol sahasında Telekomspor ile Çat Gençlikspor karşılaşacakken, Gülşehir çim futbol sahasında ise saat 14.00’te Gülşehir Belediyespor ile Derinkuyugücü takımları karşılaşacak.