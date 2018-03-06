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1.Amatör Ligde play off heyecanı başlıyor

Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezonun sona ermesiyle birlikte gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar hafta sonunda play off müsabakalarında karşı karşıya gelecek.1.Amatör Ligde 18 hafta boyunca süren 2017-2018 futbol sezonunun tamamlanmasıyla...

06 Mart 2018 Salı 14:45
1.Amatör Ligde play off heyecanı başlıyor
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Nevşehir 1.Amatör Ligde normal sezonun sona ermesiyle birlikte gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar hafta sonunda play off müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

1.Amatör Ligde 18 hafta boyunca süren 2017-2018 futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte grupların ilk 4 sırayı alan takımlar playy off maçlarında karşılaşacaklar. 1.Amatör Ligde A grubunda Kapadokya Göremespor, Suvermez Kalespor, Gülşehir Belediyespor, Telekomspor, B grubunda Çat Gençlikspor, Derinkuyugücü, Acıgölspor ve Kapadokya Nevşehirspor ilk dört sırayı alarak grupları tamamlamasının ardından deplasmanlı çapraz eşleşme usulüne göre play off müsabakalarında karşılaşacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Mehmet Tolga Karaca yaptığı açıklamada, “ 1.Amatör Ligde normal sezonumuzu geçtiğimiz hafta oynanan maçlar ile tamamlandık. A ve B grubunda ilk dört sırayı alan takımlarımızı çapraz eşleşme ile play off müsabakalarında karşılaşacaklar. Maçlar deplasmanlı olmak üzere 5 hafta boyunca devam edecek. Ben 1.Amatör Ligde mücadele eden takımlarımıza teşekkür ederken play off müsabakalarında karşılaşacak olan takımlarımıza da başarılar dilerim” diye konuştu.
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