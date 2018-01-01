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'1919 ruhuyla 2019’a hazırlanacağız'

Cumhuriyet Halk Partisinin hafta sonunda yapılan il kongresine katılan CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekerken, partinin bu seçime 1919 ruhuyla hazırlanması gerektiğine değindi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:05
'1919 ruhuyla 2019’a hazırlanacağız'
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Tam bağımsız bir Türkiye için tüm partililerin çalışması gerektiğini belirten CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, “2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli. Nevşehir’de yapılan il kongresinde seçilecek olan yönetim Cumhuriyetimizin mirasına sahip çıkmak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkabilmek adına çok önemli bir sürece girildiğinin farkında olarak çalışacaklar. İlçe başkanlarımızın da, yönetimlerinde ne kadar büyük bir sorumluluk altında olduğumuzun bilincinde olmaları gerekiyor. Mevcut durumdan karamsar olmamak lazım. Türkiye 1919 şartlarından daha kötü bir şartta değil. Cumhuriyet değerlerini öne çıkarmak için, Parlamenter sistemi yeniden hakim kılabilmek için 1919 ruhuyla 2019’a hazırlanmamız gerekiyor. O nedenle bu partinin her neferine büyük bir görev düşüyor. Daha çok birbirimize destek olarak, daha çok birbirimizi bu konuda motive ederek tek adam rejimini getirtmeyeceğiz. Tam bağımsız Türkiye için bunu yapacağız. Bu nedenle de Nevşehir’den bir milletvekili çıkarmamız şart”  açıklamalarında bulundu.

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