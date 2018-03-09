Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

190 milletten kadın göçmene ev sahipliği yapılıyor

Türkiye, 64 Millet Nevşehir ilinden olmak üzere toplamda 190 milletten kadın göçmene ev sahipliği yapıyor.

09 Mart 2018 Cuma 14:02
190 milletten kadın göçmene ev sahipliği yapılıyor
banner230

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, dünyanın farklı bölgelerinden 2 milyonun üzerinde kadın göçmene ev sahipliği yapıyor. Kadın göçmenler, bilimden sanata ve spora birçok alanda çalışıyor ve üretiyor.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’de bulunan kadın göçmenlere ilişkin verileri paylaştı. 190 milletten kadın göçmenin Türkiye’de ikamet ettiği belirtilen açıklamada kadınların iş, eğitim, sağlık gibi sebeplerle Türkiye’yi tercih ettiği açıklandı.
Verilere göre Türkiye’de 2 milyon 70 bin 942 göçmen kadın yaşıyor. Türkiye’yi tercih eden göçmen kadınlar arasında dünyanın farklı kıtalarından, farklı kültürlerinden göçmenler bulunuyor.
Öte yandan İl Müdürlüğüne iş ve işlem yapmaya gelen ilk 4 yabancı uyruklu kadına çiçek vererek onların gününde onları unutmadık. Iraklı, İranlı, Afganistanlı ve Suriyeli yabancı uyruklu göçmen kadınları çiçeklerle karşılayarak  farklı dillerde Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Son Güncelleme: 09.03.2018 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim