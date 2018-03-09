190 milletten kadın göçmene ev sahipliği yapılıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, dünyanın farklı bölgelerinden 2 milyonun üzerinde kadın göçmene ev sahipliği yapıyor. Kadın göçmenler, bilimden sanata ve spora birçok alanda çalışıyor ve üretiyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’de bulunan kadın göçmenlere ilişkin verileri paylaştı. 190 milletten kadın göçmenin Türkiye’de ikamet ettiği belirtilen açıklamada kadınların iş, eğitim, sağlık gibi sebeplerle Türkiye’yi tercih ettiği açıklandı.

Verilere göre Türkiye’de 2 milyon 70 bin 942 göçmen kadın yaşıyor. Türkiye’yi tercih eden göçmen kadınlar arasında dünyanın farklı kıtalarından, farklı kültürlerinden göçmenler bulunuyor.

Öte yandan İl Müdürlüğüne iş ve işlem yapmaya gelen ilk 4 yabancı uyruklu kadına çiçek vererek onların gününde onları unutmadık. Iraklı, İranlı, Afganistanlı ve Suriyeli yabancı uyruklu göçmen kadınları çiçeklerle karşılayarak farklı dillerde Dünya Kadınlar Günü kutlandı.