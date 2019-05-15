19 günde 1919 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler Nevşehir’de

"100. Yılda İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" Projesi kapsamında Nevşehir’e ulaşan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 bisikletçi Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir’i ziyaret etti.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi 9 bisikletçiyi kabul eden Belediye Başkan Vekili Demir, sporcuları Nevşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Proje hakkında Demir’e bilgi veren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı: “Samsun Valiliği 100. Yıl Etkinlikleri Programı’nda yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak finanse edilen Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinin pedalladığı “100. Yıl’da İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz” projemiz ile 29 Nisan - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatırken geçtiği yolları bisikletlerimizle kat ederek, 19 günde 1919 km pedal çevireceğiz.

Samsun İlkadım’dan başlayarak Havza, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini geçtikten sonra Ankara Eski Meclis’te sona erecek olan yolculuğumuz esnasında, Gazi ve silah arkadaşlarının konakladıkları misafirhaneleri ve kullandıkları kongre binalarını ziyaret edecek, bağımsızlığımızın yüzüncü yılında, istiklalimizin mimarlarını şükran ve minnetlerimizle anacağız. “ dedi.

Subaşı, amaçlarının, Milli Mücadele’nin yüzüncü yaş gününü kutlamanın yanı sıra, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için, milli mücadele ruhu, tarih bilinci, milli değerlere bağlılık gibi konularda örnek teşkil etmek olduğunu sözlerini ekledi.

Demir daha sonra ziyaretin anısına Proje Sorumlusu Tanju Subaşı’na çini bir tabak hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, 16:48