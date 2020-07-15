18 Vites bisiklet ve doğa sporları kulübü sporcuları Nevşehir'deydi

NEVŞEHİR(MHA) Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği sporcuları, Çankırı Atatürk anıtı önünden başlayarak Niğde Ömer Halisdemir kabrinde son bulacak olan vefa tur kapsamında Nevşehir'e geldiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de ilimiz Şehitlik Anıtını ziyaret eden 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği sporcuları ile anıtta bir araya geldiler.

Şehitlik anıtı ziyaretinin ardından il müdürlük binasında ağırlanan sporcular ile çay ikramı eşliğinde sohbet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ziyaretlerinden dolayı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği başkanı ve sporcularına teşekkür ederek, Niğde’ye hareket etmek üzere uğurladı.