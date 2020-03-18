Son Dakika
AK Parti İl Başkanı Yanar; “Çanakkale Zaferi, Dünyada Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Kahramanlık Destanıdır”
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıl Dönümünde Çelenk Sunma Töreni Yapıldı
Nevşehir’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıldönümü nedeniyle, Şehitler Parkı’nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı.
Nevşehir 18.03.2020, 13:37
Törene; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Mazhar Şahbaz, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener katıldı.