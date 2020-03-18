18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. Yıl Dönümünde Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk Büstü’ne Çelenklerini sunmalarının ardından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.

Törene; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Mazhar Şahbaz, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener katıldı.