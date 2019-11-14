155 Polis İmdat Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Ağına Dâhil Edildi
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acil Çağrı Merkezi’nin 155 Polis İmdat hatlarının karşılanmaya başlanması nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, 155 Polis İmdat hatlarına gelen ilk çağrıların karşılanması ve aktarılmasını gözlemledi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acil Çağrı Merkezi’nin 155 Polis İmdat hatlarının karşılanmaya başlanması nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, 155 Polis İmdat hatlarına gelen ilk çağrıların karşılanması ve aktarılmasını gözlemledi. Burada İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nden gelen teknik ekip ve diğer yetkililerden sistem ve yazılım hakkında detaylı bilgiler aldı.
Daha sonra Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile görevlilere hayırlı olsun diyerek, kolaylıklar dileyen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ayrıldı.
Ziyaretlerinde Vali İlhami Aktaş’a; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru eşlik ederken, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kaman ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin de hazır bulundu.
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