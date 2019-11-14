155 Polis İmdat Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Ağına Dâhil Edildi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acil Çağrı Merkezi’nin 155 Polis İmdat hatlarının karşılanmaya başlanması nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, 155 Polis İmdat hatlarına gelen ilk çağrıların karşılanması ve aktarılmasını gözlemledi. Burada İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nden gelen teknik ekip ve diğer yetkililerden sistem ve yazılım hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali İlhami Aktaş; “Vatandaşlarımızın acil çağrı hizmetleri için tek bir numara kullanmalarını sağlayacak olan sisteme, Nevşehir için bugün itibariyle; 155 Polis İmdat hatlarının da entegre edilmiş olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte, 122 AFAD ve 177 Orman Yangını ihbar hatlarının sisteme entegre edilmesi ile sürecin tamamlanacağını ve vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ve gereksiz çağrılarla meşgul etmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerektiğini” söyledi.

Daha sonra Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile görevlilere hayırlı olsun diyerek, kolaylıklar dileyen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ayrıldı.

Ziyaretlerinde Vali İlhami Aktaş’a; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru eşlik ederken, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kaman ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin de hazır bulundu.