153 köy muhtarından Başkan Dinç ve il özel idaresine tam destek

NEVŞEHİR'(MHA) İl Genel Meclisi toplantı salonunda düz enlenen basın açıklamasına İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, il genel meclisi üyeleri ve köy - kasaba muhtarları katıldı.

CHP Nevşehir Milletvekili Feruk Sarıaslan'ın TBMM kürsüsünrden gündeme taşıdığı il özel idaresini hedef alan açıklamalarını ispat etmeye davet eden İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, "CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın meclis kürsüsünde yaptığı açıklamalara karşın bu açıklamayı 153 köy muhtarımızla birlikte yapmayı uygun gördük. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Buradan CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan'a çağrımdır. İl Özel İdaremiz muhalefet partili il genel meclisi üyelerimiz ile köy muhtarlarımızla memnuniyet verici ir çalışma ortaya koymaktadır. Aldığımız kararları da CHPQ'li, kendi partisinden il genel meclisi üyeleriyle de birlikte alıyoruz., Ortaya attığınız yalan ve iftiraları belge ve bilgilerle ispat edemezseniz yalancı, müfteri ve iftiracısınız. Bizler sizin gibi yalan siyaseti yapmıyoruz. Sende, Partinde, Genel Başkanında kurumları ve kişileri çamur atarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Millet sizin bu tavrınızdan bıktı. Sizi mahşeri vicdana ve milletimizin takdirine havale ediyorum. İl genelinde yaptığımız çalışmalar kamuoyunda takdirle karşılanmaktadır. Meclis başkanı olarak il genel sekreterimiz ve il genel üyelerimizle birlikte en az 400 defa köy ziyaretlerinde bulunup muhtarlarımız ve halkımızın sorunlarını çözme gayreti içerisinde olduk. Göstermelik olarak geldiğin Nevşehir'de kurum ve kuruluşları ve meclisimiz çalışmalarından dolayı teşekkür edip daha sonra Gazi Meclisimizin kürsüsüne çıkıp belgesiz, bilgisiz, şov ile çirkin siyaset yapıyorsun. CHP li milletvekili Sayın Sarıaslan, yine kendini bilmeden, elalemin ağzı ile bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmayı esefle kınıyorum. 30 yıldır Hacıbektaş ilçesinde yönetimde bulundukları dönemlerde ara sokaklarını bile asfalt yapamayan CHP'li belediye başkanlarına inat o asfalt çalışmalarını da yapan İl özel idaresidir. Şu anda Hacı Bektaş Veli Külliyesinin aydınlatma çalışmalarını da sürdüren yine il özel idaresidir. Bizler her zaman açık, şeffaf ve net olduk. Kapalı kapılar ardında iş çevirmedik. Her zaman muhtarlarımıza ve köylülerimize kapılarımız sonuna kadar açık oldu. Yaptığımız oldu, yapamadığımız oldu. Ama hiç bir zaman güler yüzümüzü sizlerden esirgemedik. Gecenin geç saatlerinde bile aradığınızda telefonlarınıza bakmazlık yapmadık. Başta Nevşehir Valimiz olmak üzere, il genel sekreterimiz ve personeli ve ben her zaman devletin imkanlarını yatırım ve hizmet noktasında en iyi şekilde değerlendirme çabası icerisinde olduk. Sayın Faruk Sraıaslan'ın yaptığı delilsiz, ispatsız açıklamalarını kabul etmiyoruz. Onu yüce milletimize havale ediyoruz. Buradan il özel idaremiz ve il genel meclisimizin çalışmalarını her zaman destekleyen Milletvekillerimize, il Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.