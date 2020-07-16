15 Temmuz’u Unutmadık, Unutturmayacağız

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Stadyumunda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şifa Camisi imam hatibi Mehmet Ali Aydemir'in sela ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından program Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müzik Topluluğunun dinletisi ile sürdü.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hain darbe girişiminin yaşandığı gece, canları pahasına meydanlara inen insanlar sayesinde huzurlu günlere kavuşulduğunu belirtti.

Arı: “Sevgililer sevgilisi peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salad ve selam olsun. Onun indirdiği nuru, onun izinde giden bu Türk Milletini, varlığını, birliğini, ikbal ve istikbalini muhafaza etmek için 15 Temmuz ihanet gecesinde, hain terör örgütünün mensuplarına karşı, birliğini beraberliğini muhafaza etmek için bedenlerini siper eden, tanklara, helikopterlere ve ölüm kusan, mermilere bedenlerini siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. O gece bedenlerini ve canlarını hiçe sayarak tankların önüne kendilerini siper eden kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları dolduran aziz milletimizin her bir ferdini şükranla minnetle anıyorum. Onlar ki; birliğimiz ve beraberliğimiz için meydanları doldurup, o hainlere dur dediler, eğer biz bu gün bu cennet vatanda huzurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşıyorsak onlara borçluyuz. O gün milletimizin hiç bir ferdi ben falanca siyasi partiye mensubum, ben falanca meşrepten, falanca mezheptenim demeden, farklılıklarını birbirlerinin teminatı olarak görüp Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın bir çağrısıyla meydanları doldurdular ve bu aziz millet yeniden bir tarih yazdı. O tarih yazan kahraman Türk milletine selam olsun, o kahraman Türk milleti var olsun. Allah birliğimizi beraberliğimiz daim etsin.” diye konuştu.

Türk Milletinin ne zaman bir ve beraber olursa, ne zaman kucaklanıp kenetlenirse farklılıklarını bir renk ve bu ülkenin teminatı olarak görürse başaramayacağı, karşı duramayacağı hiç bir düşman, hiçbir zorluğun olmayacağını vurgulayan Arı, “O yüzden her birimiz farklılıklarımızı hoş görüyle görmek, birbirimizin en az asgari düzeyde sevecek huyunu, tavrını ve fikrini ortaya çıkararak birliğimizi devam ettirmek ve kardeşliğimizi pekiştirmek zorundayız. İşte bu gün o günlerden bir tanesi.” dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü üyelerine karşı mücadele ederken şehit ve gazi olanları minnetle andığını ifade etti.

Şehit ve gazilerin, isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını aktaran Becel, "Tarihimiz boyunca kazandığımız her zafer ardında azim cesaret ve kararlılık vardır. O gece şehit olan milletimizin aziz evlatlarını minnetle yad ediyoruz." şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesini anlatan filmlerin izlendiği ve ezgilerin dinlendiği programda daha sonra TRT Stadyum Programı Sunucusu Ersin Düzen’in moderatörlüğünde 15 Temmuz Gazileri Ahmet Yasin Kasarcı, Ayla Kasarcı, Yusuf Ak ve Mehmet Şükrü Kıntaş o tarihi gecede yaşananları bir kez daha hatırlattı.

Ankara ve İstanbul’da 15 Temmuz 2016 gecesi kahramanlıkları ile adlarını tarihe yazdıran 15 Temmuz Gazilerinin o güne dair anlattıkları kalabalık tarafından dikkatle dinlendi.

Etkinliğin son bölümünde ise ünlü sanatçı Alper Kış sahne aldı.



