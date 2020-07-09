15 Temmuz’da Ürgüp’te Azerin ile Tek Yürek Gecesi

15 Temmuz’un sembol sanatçılarından Azerin, Ürgüp’te , milli birlik ve beraberlik türkülerini seslendirecek.

Türkler Geliyor, Çırpınırdın Karadeniz gibi eserlerin seslendirileceği özel gecede sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hareket edilecek. Vatandaşlar alana kontrollü olarak ve ateş ölçümleri yapılarak alınacak.

12.000 m²’lik alana sahip olan ilçe stadyumunda 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni yapılacak. Kovid-19 riskine karşı tedbirlerle 15 Temmuz programı gerçekleştirilecek.

21. yüzyılın destanı olarak nitelendirilen 15 Temmuz’u ruhuna uygun bir şekilde dualar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık türküleri ve marşlarla geçireceklerini söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, tüm bölge halkını bu özel geceye davet etti.

Türk milletinin yazdığı kahramanlık tarihinin dördüncü yıl dönümü sebebiyle, bu topraklar için canını feda eden Aziz Şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Başkan Aktürk, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımızı Azerin’le tek yürek olmaya Ürgüp’e bekliyorum.” Dedi.



