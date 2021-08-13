15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerine Dev Altyapı ve Sıcak Asfalt Yatırımı

Gerçekleştirdiği milyonlarca liralık yatırımlarla şehrin altyapısını yeniden inşa eden Nevşehir Belediyesi, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallesi’ndeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Vefa Küçük Caddesi üzerinde bulunan Ada Konutları önünden Vefa Küçük Caddesini takip ederek 2000 Evler Mahallesi’nde İl Özel İdare Petrol İstasyonuna kadar uzanan Nursultan Nazarbayev Caddesi’ne kadar uzanan bölümde yol söküm çalışmalarına başladı.

Hafta sonu yol söküm çalışmalarının tamamlanması ile birlikte altyapı çalışmalarına başlayacak olan Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, her iki mahallede içme suyu hattını tamamen yenileyecek.

Bölgede uzun yıllardır kullanılan ve asbestli borulardan oluşan hattan kaynaklı su kesintilerine böylelikle son verecek olan belediye ekipleri ayrıca kanalizasyon hatlarında da çalışma yapacak.

Bölgeye aşısı yağışlarda yollarda oluşabilecek su birikintilerini ve su baskınlarını önlemek için ilk kez yağmur suyu hatları döşeyecek olan Nevşehir Belediyesi altyapı çalışmalarının ardından ise her iki caddenin adeta çehresini değiştirecek.

Üstyapıda ilk olarak yaya kaldırımlarını yenileyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü gerçekleştireceği sıcak asfalt serimi ile araç sürücülerine konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

Binlerce yeni fidanın dikileceği Vefa Küçük Caddesi ve Nursultan Nazarbayev Caddesi’nde ayrıca aydınlatma sistemleri de değişecek.