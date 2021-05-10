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15 Temmuz Mahallesine yeni park yapılıyor
Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi’ne yeni bir park daha yapılıyor. 146. Sokak’taki çamlık alana yapılan park içerisinde çocuklar için oyun alanları gençler ve yetişkinler için ise spor, yürüyüş ve dinlenme alanları bulunacak.
Nevşehir 10.05.2021, 12:38
Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi’ne yeni bir park daha yapılıyor. 146. Sokak’taki çamlık alana yapılan park içerisinde çocuklar için oyun alanları gençler ve yetişkinler için ise spor, yürüyüş ve dinlenme alanları bulunacak.
Vefa Küçük Caddesi alt tarafındaki 146. Sokak’ta yapılan park için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tam kapanma döneminde yoğun bir mesai harcıyor.
İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanlarının yanı sıra basketbol sahasının bulunacağı parkın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.İçerisine çok sayıda süs bitkisi ve çiçekte dikilecek olan parkta ayrıca aydınlatma çalışması da yapılacak.