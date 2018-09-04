15 Temmuz Mahallesinde sıcak asfalt çalışması sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay içerisinde başlatılan bu yıl ki sıcak asfaltlama çalışmaları, 15 Temmuz Mahallesi’nde devam ediyor.

İlk etapta Lale ve Sanayi Sitelerinin yer aldığı Fevzi Paşa Caddesi üzerinde başlatılan daha sonra da çeşitli mahalleleri de içerisine alabilecek şekilde gerçekleştirilen sıcak asfalt kaplanmasına yönelik çalışmalar 15 Temmuz Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda devam ediyor. Şehir merkezindeki alt yapı ağı tamamlanan ana arterleri başta olmak üzere ,diğer alt yapısı tamamlanan cadde, bulvar ve sokakları da içerisine alan sıcak asfalt çalışmaları ile ulaşımın daha sağlıklı bir şekilde işlemesi hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2018, 12:42