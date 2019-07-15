15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Şehitler Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi. Şehitler için dua eden Nevşehir protokolü, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı A.Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, daire müdürleri, şehit aileleri ve gazilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı buradaki törenin ardından Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarında bulunan şehit mezarları ziyaret edildi.
Burada da mezarlara çiçekler bırakılarak Kur’an-ı kerim okunarak dualar edildi.Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 14:21