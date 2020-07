Açıkgöz burada yaptığı açıklamasında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizle beraberiz. Akıllarını kiraya vermişlere, hain FETÖ’ye alçakça hizmet edenlere dört yıl önce olduğu gibi hiçbir zaman kahraman milletimiz fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz hain darbe gecesinde aziz hemşerilerimizle Nevşehir Valiliğimiz önünde hemhal olarak konuştuklarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. ‘Alçaklara, hainlere bu ülkeyi devletimizi, Reis’imizi yedirmeyeceğiz. Allah’a çok şükür bizim şehrimizde bir şey yok. Valimizden, Allah razı olsun. Şimdi, bugün ülkemize sahip çıkma günü. Bugün sahip çıkmayacaksak kimse yaşamasın... Her zamanki gibi 15 Temmuz gecesinde de Nevşehir, Reis' ine, milletine, devletine, bayrağına sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kahraman milletimiz demokrasi destanını yazdı. Vatanımıza hep birlikte sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağımızı gösterdik. Artık şunu herkes çok iyi biliyor ki dâhili ve harici alçakların ve hainlerin tek dertleri "TÜRKİYE"... Ama şunu ya bilmiyorlar ya da hep unutuyorlar, bu yüce milletimiz her zaman ülkesine, milletine, bayrağına, devletine, liderine, Reis'ine sahip çıktı, sahip çıkacak. Çünkü bu aziz millet için vatan, millet, bayrak, ezan, devlet söz konusu olduğunda gerisi her zaman teferruattır. 15 Temmuz Alçak Darbe Girişimini Unutmadık, UNUTTURMAYACAĞIZ! Şehitlerimiz toprağa düştüler ancak şanlı bayrağımızı düşürmediler. Şehadete yürüyen Nevşehirli hemşerilerimizden Demet Sezen’i, Hamza Irmak’ı ve tüm şehitlerimizi; rahmet, minnet ve hayır dua ile yâd ediyoruz. Gazilerimize de minnetlerimizle birlikte, sağlıklı ömürler diliyoruz. Fedakâr aileleri de aziz milletimizin baş tacıdır. Millet yenilmez, irade bizim, vatan bizim. Aziz ülkemizi bize vatan kılanlara selam olsun… O alçak darbe girişiminden 24 saat geçmeden kalkışma, milletimizin feraseti, birlik ve beraberliği ile sonlandırıldı. Hiçbir zaman darbe girişiminde bulunanlar kazanlar olamadı, olamayacak da! Milletimiz ve milli egemenlik sonsuza kadar bu kutsal vatanımızda var olacaktır.

Yüce milletimiz 15 Temmuz’da vakur duruşuyla tarih yazdı. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak kültürel değerlerimizin sarsılmaz bağlarla bağlı olduğunu dosta, düşmana ve tüm dünyaya bir kez daha milletçe bildirdik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde alçak saldırılara göğsünü siper eden yediden yetmişe vatan evladımız, söz konusu vatan olduğunda dün olduğu gibi bugün de canını seve seve feda edeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 2023 hedefiyle çıktığımız kutlu yolda, hedefimiz sadece bizim değil yakın coğrafyamızın da barışı, huzuru, geleceği için önemli bir hedeftir. Tarihin her döneminde Sultan Alparslanlar, Yavuz Sultan Selimler, Fatih Sultan Mehmetler, Sultan Abdülhamidler, Çanakkale kahramanlarımız, 15 Temmuz kahramanlarımız gibi bir ve beraber olursak; dünya üzerinde bizim kardeşliğimizi bölebilecek bir güç yoktur. Aydınlık geleceğimizin müjdesi; bir ve beraber olarak hareket etmemize, çalışmamıza, karar vermemize bağlıdır. 15 Temmuz gecesi Cumhurun Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kahraman milletimizi meydanlara davet etmesiyle milletimiz kahramanlık destanını Türkiye’nin dört bir yanında yazdı. Nevşehir sokaklarında, Ankara sokaklarında, İstanbul sokaklarında meydanları doldurarak, inançları, vatanları, bayrakları, özgürlükleri, gelecekleri için darbecilere meydan okuyan vatandaşlarımın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizim davamız; milletimizin bekası davasıdır. Bizim derdimiz ümmetin birlik ve beraberlik içerisinde, dünyada barış içerisinde yaşaması davasıdır. Bizim için dünyada huzurun, barışın, kardeşliğin hâkim kılınmaya çalışılması bir yük değil, ilahi bir sorumluluktur. Biliyoruz ki aziz milletimiz bu bilinçte, bu imanda, bu gayrettedir.

Büyüyen ve gelişen Türkiye, dünyanın on büyük ekonomisinden biri olma, ‘yerli ve milli’ değerleriyle ‘Güçlü Türkiye’ hedefiyle çalışmaktadır. Milletimize hedef biçenler, hadsizliği ele alıp kefen biçenler bilsinler ki bu çılgınlığa kapılanların sonları hüsran olmuştur. Adı ne olursa olsun PKK/FETÖ/PDY/YPG/DAEŞ terör örgütlerinin hepsi birdir; terörle ve terör sevicilerle kararlı mücadelemiz her daim devam etmektedir. Sırtını terör örgütlerine yaslayanlar, teröre destek verenler hiçbir zaman kazançlı çıkamamıştır. Biz her yerde, her zaman ‘Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan’ derken sadece sözde bu değerlerimize sahip çıkmıyoruz; bu uğurda gerekirse canımızı feda ediyoruz. Aziz ve kahraman milletimizle 15 Temmuz’da da olduğu gibi hep birlikte canımızı feda ederek kutsalımıza sahip çıktık. “Egemenlik, Yüce Milletimizindir” ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.’ Hep birlikte meydanlarda milli irade ve demokrasi nöbetleri tuttuk. Biz hep ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ dedik. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızla aziz vatandaşlarımızı, gece gündüz demeden meydanlarda olduk. Güçlü devletimizle, istikrarlı hükümetimizle eski Türkiye anlayışını hafızalardan sildik. Vizyonu, misyonu ve hedefi olan Güçlü Türkiye, uluslararası kamuoyunda da söz sahibi olan bir ülkedir. Türkiye, rol biçilen üçüncü sınıf bir devlet değil; tarihe yön vermiş bir medeniyetin, kahraman ecdadımızın evlatlarının ülkesidir. Bizlere bu kutsal toprakları vatan kılan ecdadımızı, 15 Temmuz’da canlarını feda eden 251 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle yâd ediyorum. 15 Temmuz’da yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle gazilik şerefine mazhar olan 2193 gazimize, fedakâr ailelerimize de minnetlerimi sunuyorum. Rabbim, hainlere bir daha fırsat vermesin. Aziz vatanımızda şanlı bayrağımız ilelebet var olsun. Allah’ın izniyle milletimiz ve milli egemenlik, sonsuza kadar bu kutsal vatanımızda var olacaktır.

24 Temmuz’da da Türkiye bir ve beraber tek yürek olarak Ayasofya Camimizde hep birlikte namazlarımızı eda edeceğiz. Türkiye; rol biçilen değil, rol belirleyen bir ülkedir.” dedi.

Şehitlik ziyareti ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek program için katılımcılar TBMM’ye doğru hareket etti.