15 Bin Metreküp İçmesuyu Kapasiteli 3 Su Deposunun Yapımı Devam Ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından Mayıs ayı içerisinde temeli atılan Karşıdağ mevkii ile Kahvecidağ mevkiindeki toplam 15 bin metreküp içme suyu kapasiteli 3 su deponun yapımı sürüyor.

Yapımı süren su depolarının tamamlanmasıyla birlikte Nevşehir’de daha önceden 9 bin metreküp olan su depolama kapasitesi 24 bin metreküpe çıkacak. Böylelikle yoğun su tüketiminin yaşandığı yaz aylarındaki su kesintilerinin de önüne geçilmiş olacak.

Nevşehir Belediyesi ile DSİ 12 Bölge Müdürlüğü işbirliği halinde yapımı gerçekleştirilen 3 su deposunun Eylül ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor.