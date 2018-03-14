1410 Konut,İşyeri Ve Sosyal Yerleşim Alanının İhalesi 21 Mart’da Yapılacak

Nevşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği halinde yaptırılması planlanan 1410 konut ve sosyal donatı alanlarından oluşan yeni bir sosyal yaşam merkezinin ihalesi , 21 Mart 2018 Çarşamba günü yapılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, 2004 yılından beri Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması yönünde TOKİ ile işbirliği halinde önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Ünver, 2005 yılında 2000 Evler Mahallesi’nde 1040 konutun yanı sıra ticaret merkezi, cami, okul ve diğer sosyal donatı merkezlerinin şehrimize kazandırılması yönünde TOKİ ile başlayan işbirliğinin daha etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek , bu kapsamda Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2600,754 ve 419 konut, ticaret merkezi,2 cami, karakol binası, kreş ve sağlık merkezi olmak üzere toplam olarak 3773 konutun yapımının tamamlanarak geçtiğimiz yıllarda hak sahiplerine dağıtımının yapıldığını hatırlattı. Ünver, proje kapsamında eski Gazi İlkokulu bölgesinde 378 konutluk yeni yaşam merkezi ile de ilgili olarak sürdürülen çalışmaların TOKİ tarafından ihale aşamasına getirildiğini kaydetti.

HEMŞEHRİLERİMİZE ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi kapsamında da Nevşehir-Aksaray çevre yolu üzerinde 112 bin metrekarelik bir alanda, 1410 konut ve sosyal donatılardan oluşturulacak yeni sosyal yaşam alanının ihalesinin yapılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Ünver konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında daha sonra şöyle konuştu: “ Değerli Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla el ele vererek şehrimize yeni bir sosyal yaşam merkezi daha kazandırıyoruz. Konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında 1410 konut, iki ticaret merkezi, cami, okul ile alt yapı ve çevre düzenlemesinden oluşturulacak yeni sosyal yaşam alanlarının ihalesi, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14.30’ da TOKİ Başkanlığında gerçekleştirilecek. Emeklilerimiz, kamu görevlilerimiz, esnaflarımız, şehit aileleri ve gazilerimiz ve konut sahibi olmayan hemşehrilerimize yönelik olacak yeni sosyal yaşam alanımızın şimdiden şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetlerin şehrimize ulaşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider ile TOKİ Başkanımız M.Ergün Turan’a, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.”

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