14 Mart Tıp Bayramı’nda Sağlık Çalışanlarına Ziyaret

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker’den oluşan heyet 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Nevşehir Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Burada İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve beraberindeki hastane yöneticileri tarafından karşılanan AK Parti heyeti, hastanenin çeşitli servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Sağlık çalışanlarına çiçek vererek özellikle son bir yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ederken gösterdikleri çaba ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden heyet, servislerdeki hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti heyeti ardından kentteki özel hastaneler ve 112 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.

Bu salgın döneminde toplumumuzun canı ve sağlığı için kendi ailelerinden, yaşantılarından, hatta canlarından ve sağlıklarından fedakârlık eden sağlık çalışanlarımızın bu emeklerine minnettar olduklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bugün, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda her birimiz sağlık çalışanlarının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu yakından müşahede ettik. Elbette ki bu mücadelenin en büyük kahramanları sağlık çalışanları oldu. Yeni kademeli normalleşme kapsamında ‘Hedef Mavi’ parolasıyla hem sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek hem de normal yaşantımıza bir an önce dönmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte daha dikkatli olup el ele vererek en kısa zamanda normal yaşantımıza kavuşacağımızı umut ediyorum.Özverileri ve emekleriyle yarınlarımızı aydınlatan bütün sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.