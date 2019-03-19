13 Madalya ile Nevşehir’e döndüler

NEVŞEHİR(MHA) 16-17 Mart tarihlerinde Kırşehir de düzenlene Analig Yüzme Grup müsabakalarına katılan sporcular; Tayanç Karakaya: 50 m sırt üstü 2. - 100 m sırt üstü 3 - 50 m kelebek 3., Kaan Korucu: 100 m kelebek 2., Yağız Turan: 100 m sırt üstü 3., 13 Yaş Bayrak Takımı 4x100 m Serbest Bayrak 3. Oldular.

16-17 Mart tarihlerinde Samsun da düzenlene Okul Sporları Atletizm Grup müsabakalarına katılan sporcular; 200 Metre Kızlarda; Hatice Kabataş Altın Madalya, Melike Ceylan Bronz Madalya, 200 Metre Erkekler; Berkay Yıldırım Altın Madalya, Nihatcan Toppakkaya Gümüş Madalya, Fatih Emin Şimşek Bronz Madalya

800 Metre Erkekler; Ünal Yılmaz Altın Madalya, Fehmi Müftüoğlu Gümüş Madalya, Melih Çopur Bronz Madalya kazandılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer; “İlimize 13 madalya ile güzel başarılarla dönen olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.