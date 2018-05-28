120 Km’lik parkuru Türk kadın binici tamamladı

Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan atlı dayanıklılık branşında milli sporcumuz Nagihan Tokmak 18-20 Mayıs 2018 tarihinde Shumen/ Bulgaristan’da Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği “Uluslararası Atlı Dayanıklılık Müsabaka”sında FEI CEI 120 km Endurance yarışmasında yarışı başarı ile bitirebilen tek bayan yarışmacı olarak 7.liği elde etti.

Bulgaristan, Almanya, Romanya ve Türkiye’nin katılımıyla uluslararası düzenlenen müsabakada Avanoslu Nagihan Tokmak, Azaya isimli atıyla ülkemizi temsil etti. 120 km’lik parkuru tamamlayabilen tek kadın binici olurken genel sıralamada ise 7. liği elde etti.