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12. Kaymak festivali 30 Ağustos'ta
30 Ağustos Zafer Bayramı gününde; “Zaferli Festival” sloganı ile gerçekleşecek olan 12. Kaymak Festivali, saat 14.00’te Kaymaklı Yeraltı Şehri Otoparkı Sahnesinde Protokol Açılışı ile başlayacak.
Nevşehir 25.08.2021, 19:25
NEVŞEHİR(MHA) Açılışta, konuşmaların ardından Sade ve Sarma kategorisinden oluşan Kaymak Yarışması ile devam edecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde yerel sanatçıların performansları ve çocuklar için özel gösteriler yer alacak. Festivalin sunuculuğunu Nevşehir’in sevilen isimlerinden, Gazeteci Fikret Çapacı yapacak.
Tüm eğlencenin tek bir alanda yapılacağı festival kapsamında Kadınlar Sanat Atölyesi’nin yıl boyu ürettiği eserler de sergilenecek. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Zafer tadında bir festival yaşayacaklarını temenni ettiğini ifade ederek, pandemi ve güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olacağını hatırlattı ve herkesi festivale davet etti.