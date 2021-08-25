12. Kaymak festivali 30 Ağustos'ta

NEVŞEHİR(MHA) Açılışta, konuşmaların ardından Sade ve Sarma kategorisinden oluşan Kaymak Yarışması ile devam edecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde yerel sanatçıların performansları ve çocuklar için özel gösteriler yer alacak. Festivalin sunuculuğunu Nevşehir’in sevilen isimlerinden, Gazeteci Fikret Çapacı yapacak.

Kaymak Festivali her yıl olduğu gibi bu yılda müzik şöleni yaşatacak. Saat 20.00’de Kaymaklı Yeraltı Şehri Otoparkında Nadide Sultan, 22.00’de ise İlyas Yalçıntaş sahne alacak. Kaymak Yarışması sonuçları da yine aynı saatlerde açıklanacak.

Tüm eğlencenin tek bir alanda yapılacağı festival kapsamında Kadınlar Sanat Atölyesi’nin yıl boyu ürettiği eserler de sergilenecek. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Zafer tadında bir festival yaşayacaklarını temenni ettiğini ifade ederek, pandemi ve güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olacağını hatırlattı ve herkesi festivale davet etti.