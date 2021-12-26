112 Çağrı Merkezinden NEVÜ Gülşehir SMYO Öğrencilerine Teknik Eğitim

NEVÜ Gülşehir Sosyal Bilimler MYO Ögr. Gör Dr. Pınar Güner Koçak, Bölüm Başkanı Öğr Gör Züleyha Gökçe ve Öğr. Gör Cihan Yaralı eşliğinde Çağrı Hizmetleri Merkezi Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen teknik ziyarette, Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, Mühendis Cihat Ün ve Tekniker Hasan Güçlü bir sunum yaparak kurum için teknik donanımları tanıttı.

Merkez Müdürü Naim Biçkin ayrıca öğrencilere 112'lerin tüm Türkiye'deki işleyişi, 112 kapsamındaki e-call uygulaması, 112 sessiz yardım projesi, başka dillerde arayanlar için çeviri büroları, milli yazılımlarının uygulama alanları ve başarıları hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziyaret sonunda öğretim elemanları ve öğrenciler misafirperverliklerinden ötürü 112 Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin’e teşekkürlerini sundu.