112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

112 Acil Çağrı Merkezinde gerçekleşen toplantıda; 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce yapılan faaliyetlere ilişkin sunumun ardından, katılımcılar tarafından faaliyet raporunun değerlendirilmesi yapılarak, karşılıklı bilgi alış verişi ve önerilerde bulunuldu.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Eylül ayı Toplantısına; Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Kayacan, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ömer Kaman, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve ilgili şube müdürleri katıldı.