"112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanlarına Teşekkür"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin ve beraberindeki heyet, 112 acil çağrı numarasının farkındalığını arttırmaya yönelik olarak her yıl Şubat ayının 11’inde kutlanan 112 Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Ziyarette Savran’a 112 Çağrı Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Biçkin, yeni görevinden dolayı kendisini kutlayarak başarılar diledi.

Başkan Savran’da, acil sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük fedakarlıklarla çalışarak yaşam kurtarmayı ilke edinmiş bütün 112 Acil Çağrı Merkezi personellerinin günlerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.