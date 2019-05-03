11 aylık şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK saldırısında annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın adı, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bir kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da katıldı.

1 Ağustos 2018 tarihinde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının asker eşi Nurcan Karakaya’nın otomobille geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu annesi şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa’nın ismi Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde yaşatılacak.

Suvermez köyündeki eski belediye binası içerisinde oluşturulan kütüphaneye "Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Z Kütüphanesi" ismi verildi.

Kütüphanenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçe protokolü, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kütüphaneyi ilçe protokolü ile birlikte gezen Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı’nın katkıları ile açılan Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Z Kütüphanesi içerisinde tasarım ve beceri atölyesi ile zeka oyunları sınıfı yer alıyor.