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11 Ayın Sultanı Ramazan İçin, 11 Pare Top Atışı Yapıldı

Nevşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan platformdan gerçekleştirilen 11 pare top atışı ile karşıladı.

Nevşehir 13.04.2021, 10:35
11 Ayın Sultanı Ramazan İçin, 11 Pare Top Atışı Yapıldı
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Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yarın başlayacak Ramazan ayı öncesinde, Kahveci Dağı’ndaki Nevşehir Kent Ormanı girişinde oluşturulan platformda, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını 11 pare top atışı yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara bildirmek amacıyla top atışı uygulamasına devam edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, tüm Nevşehirlilerin ramazan ayını kutladı. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in tüm dünyayı etkisi altına alan salgından kurtuluşa vesile olmasını dileyen Başkan Savran, “Bizleri yeniden mübarek Ramazan’a kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin” dedi.

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