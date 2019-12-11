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11 ayda 65 Milyon TL kredi dağıtıldı
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından yılın geride kalan 11 aylık bölümünde esnaf ve sanatkara 65 Milyon TL kredi dağıtıldı.
Nevşehir 11.12.2019, 14:21
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından yılın geride kalan 11 aylık bölümünde esnaf ve sanatkara 65 Milyon TL kredi dağıtıldı.
2018 Yılında ise 11 aylık sürede 509 esnaf ve sanatkara 41 Milyon TL kredi imkanı tanınmıştı.
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