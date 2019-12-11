11 ayda 65 Milyon TL kredi dağıtıldı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından yılın geride kalan 11 aylık bölümünde esnaf ve sanatkara 65 Milyon TL kredi dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre; 2019 yılı başından Aralık ayına kadar geçen 11 aylık sürede 668 esnaf ve sanatkara 65 Milyon TL kredi imkanı tanındı.

2018 Yılında ise 11 aylık sürede 509 esnaf ve sanatkara 41 Milyon TL kredi imkanı tanınmıştı.