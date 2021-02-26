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10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Tim ekipleri tarafından birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Nevşehir 26.02.2021, 13:13 26.02.2021, 14:19
Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.