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10 yaşındaki çocuğun parmağı pencere kilit aparatına sıkıştı
NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNE BAĞLI KARAPINAR BELDESİNDE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI PENCERE KİLİT APARATINA SIKIŞTI.
Nevşehir 02.09.2020, 09:40
Alınan bilgilere göre, Karapınar beldesinde pencere ile oynayan 10 yaşındaki Emircan Güçlü’nün parmağı pencere kilit aparatına sıkıştı. Aile tarafından durum Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından Emircan Güçlü’nün parmağının sıkıştığı kilit aparatı hassas kesici aletler kullanılarak yaklaşık 1 saat içerisinde çıkartıldı.