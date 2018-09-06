10 TL gasp ettiler tutuklandılar

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde A.C.Y. Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliğine müracaat ederek iki kişinin kendisini darp ettiğini ve cebinden 10 lirasını zorla aldıklarını ifade ederek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliğine müracaat eden A.C.Y. kendisini S.D. ve M.Ç.’nin darp ettiğini ve cebinde bulunan 10 lirayı aldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında S.D. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli yağma suçundan Derinkuyu adliyesine sevk edilen S.D. ve M.Ç. Derinkuyu Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.