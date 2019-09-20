1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 13:53