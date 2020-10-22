1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesine 1 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişi ile tehdit suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 1 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.