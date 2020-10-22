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1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir’in Avanos ilçesine 1 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir 22.10.2020, 13:07 22.10.2020, 13:33
Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birden fazla kişi ile tehdit suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 1 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.