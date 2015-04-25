Başkan Eren Güven Tazeledi

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanlığına 7’inci dönem tekrar seçildi.1996 yılından itibaren Malatya Muhtarlar Dernek Başkanlığını yürüten Mustafa Eren, Battalgazi Toplantı Salonunda üye muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen seçimde yeniden Malatya Muhtarlar Dernek Başkanlığı görevine getirildi.Çoğunluğun sağlandığı olağan genel kurulda yapılan seçime tek liste halinde gidildi. Kongre sonunda teşekkür konuşması yapan Mustafa Eren, “Bizler muhtar olarak çok önemli bir görev üstlenmişiz. Gerek şehrimizin gerekse bulunduğumuz mahallenin sorunlarının çözümü için elimizi taşın altına koymuşuz. Devletin en ücra köşesindeki vatandaşın sesini bizler duyuracağız. Hep birlikte var olan sorunların çözümü için her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.Malatya’daki tüm muhtarların sorunlarına eğileceklerini belirten Eren, “Muhtarlar olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yapacağımız hizmetlerde istişareye önem vererek muhtarlarımızın sorunlarını ilgili mercilere ulaştırmada her türlü gayreti göstereceğiz dedi” şeklinde konuştu.Malatya Muhtarlar Derneği’nin Asıl yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:“Hüseyin Başıbüyük, Kemal Bulgurlu, Ramazan Korkmaz, Mehmet Dönmez, Mahmut Yiğit, Şinasi Sucu, Mehmet Özpolat, Kadir Tursun, Bayram Şahin, Ömer Gönültaş, Ahmet Yılmaz Büker, Davut Alkan, Adnan Çit, Ali Yiğit, Alaaddin Boyraz ve Osman Ay”