Zara, Kapadokya’ya hayran kaldı

Ünlü sanatçı Zara, hafta sonunda bir düğünde sahne almak üzere geldiği Kapadokya’da konser öncesinde bölgenin eşsiz güzelliklerini gezdi.
Zara’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ünlü Sanatçı Zara Hafta Sonunda Kapadokya Bölgesinin Tarihi Ve Turistik Yerlerini Gezdi. Sosyal Medya Hesabından İse Peribacaları Diyarı Kapadokya Bölgesine Hayranlığını Dile Getiren Zara, Peribacalarını Görmeyen Gezginlere, Kültür Seyahati Severlere Şiddetle Tavsiyemdir Sözlerini Paylaştı.
Ünlü sanatçı Zara, hafta sonunda bir düğünde sahne almak üzere geldiği Kapadokya’da konser öncesinde bölgenin eşsiz güzelliklerini gezdi.
Zara’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.