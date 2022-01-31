Survivor All Star 2022 Nisa Bölükbaşı Yarışmaya Geri Dönecek Mi? Son Dakika Nisa Bölükbaşı Gelişmesi!

Son 15 yıldır televizyon programlarının en istikrarlı yarışmalarından birisi olan Survivor'da bu sezon All Star sezonu çekiliyor. All Star'da birbirinden iyi yarışmacıların kozlarını paylaştığı sezonda, yarışmanın gözde isimlerinden birisi olan Nisa Bölükbaşı ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz saatlerde yarışmada yer almayan Nisa Bölükbaşı ile ilgili sıcak gelişmelere Acun Ilıcalı son noktaya koydu. Nisa Bölükbaşı yarışmaya geri dönecek mi? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Survivor All Star başlamadan önce korona virüs hastalığına yakalanan Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ilk çeyreğinde yer alamamıştı. Gündemden eksik olmayan Nisa Bölükbaşı ile ilgili sıcak gelişmeleri Acun Ilıcalı yeni bölümde açıkladı. Programa dahil olup olmayacağı bilinmeyen Nisa Bölükbaşı ile ilgili spekülasyonlar sona erdi. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları..

SURVİVOR ALL STAR NİSA BÖLÜKBAŞI YARIŞMAYA KATILACAK MI?

Nisa Bölükbaşı'nın yarışmaya halen katılmamasına dair sıcak gelişmeleri Acun Ilıcalı açıkladı. Merak edilen soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde ekibe dahil olacak." dedi.

SURVİVOR ALL STAR'DA YER ALAN OYUNCULAR

Survivor All Star ünlüler yarışmacı kadrosu..

2017 - Furkan Kızılay

2022 - Mert Öcal

2020 - Sercan Yıldırım

2020 - Barış Murat Yağcı

2017-2018 Adem Kılıççı

2016 - Avatar Atakan

2021 - Batuhan Karacakaya

2017-2018 - Birsen Tokgöz

2017-2018 - Sema Aydemir

2013-2015 - Merve Aydın

2016-2018 - Nagihan Karadere

2020 - Aycan Yanaç

2020 - Elif Gören

Survivor All Star Gönüllüler yarışmacı kadrosu..