Sibelcan, Bursa Gazinoları’nda Yetenek Avında

Ünlü ses sanatçısı Sibel Can, jürisi olduğu yarışma için Bursa’da bir gazinoda sahneye çıkan sanatçıları dinledi. Can, o anları da instagram hesabından paylaştı.Ünlü ses sanatçısı Sibel Can televizyon ekranlarında yeni başlayan ve jüriliğinin yaptığı program için Bursa’da yetenek avına çıktı. Sabah karşı bir gazinoya giden Can, burada sahneye çıkan sanatçıları dinledi. İnstagram hesabından da “Bursa’da harika sesler dinliyorum, bayılacaksınız” mesajını takipçileriyle paylaştı. Sibel Can’ın iki gündür Bursa’da yetenek avında olduğu öğrenildi. Can’ın gazinoya yaptığı sürpriz ziyareti de hayranları sosyal medya üzerinden paylaştı.