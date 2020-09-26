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Pazaryerinde salçalık, turşuluk zamanı

Nevşehir’de haftanın iki günü kurulan ve halkın büyük ilgi gösterdiği pazaryerinde bu günlerde salçalık ve turşuluk ürünler ilgi görüyor.

Magazin 26.09.2020, 15:51
Pazaryerinde salçalık, turşuluk zamanı
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NEVŞEHİR(MHA) Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, son aylarda Pazar yerinde en çok ilgi gören ürünler arasında Vatandaşların kışlık hazırlık olarak nitelendirdiği ürünlere yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.  

Salçalık biber, domates, turşuluk kornişon, biber ve domates gibi ürünlerin pazaryerinde bolca satışa sunulduğunu ve gerek fiyatlardan gerekse ürünlerin kalitesinden vatandaşların büyük oranda memnun olduğunu kaydeden Nevşehir Pazarcılar odası başkanı Özmen, kış hazırlıkları için Nevşehir Pazar esnafına güvenen tüm Nevşehir halkına teşekkür ettiklerini belirtti. 

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