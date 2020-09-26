Son Dakika
Pazaryerinde salçalık, turşuluk zamanı
Nevşehir’de haftanın iki günü kurulan ve halkın büyük ilgi gösterdiği pazaryerinde bu günlerde salçalık ve turşuluk ürünler ilgi görüyor.
Magazin 26.09.2020, 15:51
Salçalık biber, domates, turşuluk kornişon, biber ve domates gibi ürünlerin pazaryerinde bolca satışa sunulduğunu ve gerek fiyatlardan gerekse ürünlerin kalitesinden vatandaşların büyük oranda memnun olduğunu kaydeden Nevşehir Pazarcılar odası başkanı Özmen, kış hazırlıkları için Nevşehir Pazar esnafına güvenen tüm Nevşehir halkına teşekkür ettiklerini belirtti.