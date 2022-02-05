Patron Mutlu Son İstiyor filmi oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu ve karakterleri nedir?

Patron Mutlu Son İstiyor

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü’nün oturduğu ‘Patron Mutlu Son İstiyor’ filminin senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdı. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Tolga Çevik, Ezgi Mola, Ersin Korkut, İcmal Aktuna ve Mustafa Uzunyılmaz gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Kıvanç Boruönü

Oyuncular: Tolga Çevik, Ezgi Mola, Ersin Korkut

Tür: Komedi

Ülke: 2014 / Türkiye

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

Yayın Günü: 5 Şubat 2022 - Cumartesi

Yayın Saati: 20:00