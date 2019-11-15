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Nevşehir Doğa Kolejinde İngilizce
Doğa Koleji Lise bölümü olarak yeni bir münazara ile İngilizce eğitiminde bir kez daha en önemli şeyin dili aktarabilmek ve herhangi bir konuda görüşlerimizi ifade edebilmek olduğunu gösterdik
Magazin 15.11.2019, 13:28
Doğa Koleji Lise bölümü olarak yeni bir münazara ile İngilizce eğitiminde bir kez daha en önemli şeyin dili aktarabilmek ve herhangi bir konuda görüşlerimizi ifade edebilmek olduğunu gösterdik. Öğrencilerimiz ‘nefret konuşması’ üzerine hazırladıkları çalışmalarını akıcı dille başarılı bir şekilde sunumlarına yansıttılar. Her gün akademik olarak bir adım daha ileri giden öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Doğa = Beyond Success
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