Netflix Şubat Ayında Hangi Dizi/Filmler Var? Netflix 2022 Şubat Ayı Türk ve Yabancı Yapımlar

Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix, tüm dünya ülkelerinde ki etkinliklerini arttırıyor. Yaklaşık 3-4 yıl önce Netflix'in Türkiye'de bir temsilcilik oluşturması ise Türk yapımlarına verdiği değeri göstermişti. Netflix Türkiye'nin yarattığı yapımlar ülkede büyük ses getirirken Şubat ayında Netflix'de hangi içeriklerin yer alacağı merak ediliyor. Milyonlarca dizi ve film izleyicisi Şubat ayında sevdikleri veyahut bekledikleri yapımların tarihlerini merak etmekte. İşte Neflix'de Şubat ayında neler var? Netflix Türkiye Şubat ayı takvimi haber50.com adresinde yer alıyor.

Uzun süredir proje açıklamayan Netflix Türkiye son zamanlarda oldukça tepki çekiyordu. Ardı arkası kesilmeyen farklı yapımların yayınlanması insanları mutlu ederken Netflix Türkiye'nin ise son zamanlarda sessiz kalması epey dikkat çekti. Peki Şubat ayında Türk yapımı bir iş var mı? İşte Şubat ayında Netflix'de yayınlanacak içerikler..

1. Aşk Taktikleri (11 Şubat)

Netflix Türkiye uzun bir aradan sonra 11 Şubat'ta Aşk Taktikleri filminin yayınlanacağını resmen açıkladı. Peki Aşk Taktikleri filminin konusu ne? İşte Aşk Taktikleri konusu..

Aşk Taktikleri, erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları anladığını düşünen Kerem'in hikayesini konu ediyor. Aslı, erkekleri çözdüğüne inanan ve adını saklayarak ilişkiler hakkında yazdıklarıyla oldukça popüler olan, bir moda tasarımcısıdır. Reklamcı olan Kerem ise kısa süreli ilişkiler yaşayan, kadınları çözdüğüne inanan çapkın bir adamdır. Aşka asla inanmayan Aslı ile Kerem, bir diğerini kendisine aşık etmek için iddiaya girer ve bunun için çeşitki taktikler uygulmaya başlar. Bu süreçte yaşadıkları türlü tesadüfler ve komik olaylar onları birbirine bağlar.

2. Ufo (23 Şubat)

11 Şubat'ta Aşk Taktikleri filminin ardından Netflix Türkiye'nin Şubat ayında yayınlanacak ikinci projesi ise Ufo oldu. Ufo filmi ise 23 Şubat'ta Netflix'de yayınlanacak. İşte Ufo filminin konusu..

UFO'nun açılımı her yerde aynı, Adana'da biraz farklı. Başrollerini İpek Filiz Yazıcı ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Filmin konusu ise Adana ve uzay ilişkisini çağrıştırdığı söyleniyor.

Netflix Türkiye Şubat ayında iki projesiyle ses getirmeye hazırlanıyor. Öte yandan Netflix'de diğer yapımların ise tarihleri açıklandı. İşte o liste..

Raising Dion 2.Sezon | 1 Şubat Inventing Anna | 11 Şubat Bigbug | 11 Şubat Tall Girl 2 | 11 Şubat Jeen-Yuhs: Bir Kahve Üçlemesi | 16 Şubat | Bu dizi yapımı ise her hafta yeni bir bölüm ile yayınlanacak. Young Wallender: Killer's Shadow | 17 Şubat Space Force 2.Sezon | 18 Şubat Teksat Katliamı | 18 Şubat The Cuphead Show! | 18 Şubat Vikings Valhalla | 25 Şubat

Netflix Şubat ayı takviminin açıklanması ile birlikte global olarak 10 yapımı yayınlayacak. Türkiye yapımlarında ise 2 filmin yayınlanacağını açıkladı.