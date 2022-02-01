Netflix Fatih Terim Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak? Fatih Terim Belgeseli İptal Mi Edildi?

Türk futbolunun bir numaralı teknik adamlarından birisi olan Fatih Terim'in bundan 6 - 8 ay önce açıklanan belgesel duyurusu sonrası halen neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Galatasaray takımının başında iken Fatih Terim belgesel çekimleri devam ederken tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılması sonrasında ise belgesele dair net açıklamalar gelmedi. Çekimlerinin halen sürdüğü ve hatta 2022 Ocak ayında yayınlanması beklenirken neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Netflix Türkiye tarafında bu konu ile ilgili henüz net bir açıklama gelmez iken belgeselin iptal edilip edilmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Aylar önce Netflix Türkiye hesabından yapılan "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te." açıklaması sonrasında Fatih Terim ise resmi twitter hesabından bu mesaja karşılık olarak "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz.." açıklaması gelmişti.

İki resmi kaynak tarafından yapılan bu açıklamalar sonrasında ise vatandaşlar belgeselin neden yayınlanmadığını araştırmakta. Peki Fatih Terim Netflix belgesi ne zaman yayınlanacak? Belgesel iptal mi oldu? İşte detaylar...

Fatih Terim'in Galatasaray'dan şok bir karar ile ayrılması sonrasında ise iki resmi kaynaktan da henüz net bir bilgi paylaşımı gelmedi. Belgeselin Şubat ayında da yayınlanmayacağı Netflix Türkiye tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde doğrulandı. Bu verilen kararlar sonrasında ise ilerleyen günlerde neler olacak belirsizliğini koruyor.