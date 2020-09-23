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Maria İle Mustafa nerede çekiliyor?
Kapadokya Ürgüp'te çekilecek olan atv ekranlarının iddialı dizisi "Maria ile Mustafa"nın ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı
Magazin 23.09.2020, 08:47
Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
abancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
"Maria ile Mustafa" yakında atv'de…