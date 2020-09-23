Maria İle Mustafa nerede çekiliyor?

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek. Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

abancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Maria ile Mustafa" yakında atv'de…