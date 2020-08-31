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Kurtlar Vadisi’nin ’Tombalacı’sı hayatını kaybetti
BİR DÖNEMİN EFSANE DİZİLERİNDEN KURTLAR VADİSİ'NDE 'TOMBALACI' LAKABIYLA DİZİYE DAMGA VURAN ÜNLÜ OYUNCU HALDUN BOYSAN, DİZİ ÇEKİMLERİ İÇİN BULUNDUĞU NEVŞEHİR'İN ÜRGÜP İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ.
Magazin 31.08.2020, 23:54 01.09.2020, 09:20
Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde ’Tombalacı’ lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.